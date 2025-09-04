Anistia ganha força no Congresso com ação de Tarcísio, Kassab e Ciro Nogueira

Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab e Ciro Nogueira articulam projeto de lei em Brasília. Vinicius Nunes/Agência F8/Estadão Conteúdo,Maurício Tonetto/Divulgação,Evaristo Sa/AFP / Montagem

Uma operação em curso em Brasília alcança adesão inédita para votar, em duas semanas, a anistia a todos os envolvidos no 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal (STF) nem sequer havia encerrado o primeiro dia de julgamento de Bolsonaro, na terça-feira (2), e parlamentares de oposição já intensificavam o movimento.

Com apoio do Centrão, o objetivo é criar ambiente político para levar a medida a plenário tão logo a Primeira Turma do STF chegue a um veredito sobre os oito réus do chamado "núcleo crucial" da intentona golpista. A cúpula do Congresso tenta resistir à investida.

O tema ganhou tração a partir da ação conjunta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e dos presidentes nacionais do PP e do PSD, respectivamente Ciro Nogueira e Gilberto Kassab. A movimentação do trio tem como pano de fundo as eleições de 2026.

Ante o que considera uma condenação iminente de Bolsonaro, Tarcísio procura demonstrar lealdade e assim obter aval do ex-presidente para ser seu representante na eleição presidencial de 2026. Ciro deseja ser o vice de Tarcísio. Já Kassab postula uma candidatura ao governo de São Paulo, o que só seria possível se Tarcísio concorrer à Presidência. A adesão do presidente do PSD explica a força súbita que a anistia ganhou no Centrão, grupo de partidos sobre o qual o secretário de Tarcísio no governo paulista tem grande influência.

Urgência na Câmara

Para intensificar a pressão no Congresso, os bolsonaristas pretendem votar já na próxima semana o requerimento de urgência para votação do texto. Para tanto, são necessários 257 votos favoráveis, maioria absoluta da Casa. A anistia, por sua vez, em tese, é mais fácil de ser aprovada por se tratar de um projeto de lei. Portanto, precisa de maioria simples, ou seja, metade mais dos deputados presentes em plenário no momento da votação.

Pela primeira vez, o governo admite que a oposição tem os votos para aprovar a urgência. A bancada do PT se reuniu nesta quarta-feira (3) para discutir uma estratégia de reação, mas decidiu esperar mais alguns dias para ver se o movimento avança ou perde força. Todavia, já há um desânimo evidente.

— Alguma coisa vai passar — resigna-se um dos mais influentes deputados do partido.

Por enquanto, as esperanças dos governistas se concentram na postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que acena com um texto alternativo. Para impedir que haja perdão irrestrito, beneficiando inclusive Bolsonaro, Alcolumbre costura uma redação conjunta com seu antecessor no posto, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A ideia seria obter maioria em torno de uma medida que alcance populares que depredaram as sedes dos três poderes, sem parecer uma afronta ao STF. O objetivo é evitar uma resposta imediata e rigorosa dos ministros.

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e aliados. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

Assim como cresceu apoio no Centrão à pauta bolsonarista, há um entendimento quase unânime na Câmara de que uma anistia geral seria derrubada na Corte por ser inconstitucional.

Essa alternativa, porém, é rechaçada no PL. Líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) circulava nesta quarta-feira pelo Salão Verde ressaltando que não admite uma anistia que não beneficie Bolsonaro.