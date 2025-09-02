Aliado de Trump diz que os EUA "não negociam com terroristas", após fala de Moraes no julgamento de Bolsonaro

Ministro fez um pronunciamento antes. Bruno Peres / Agência Brasil

Ex-assessor de Donald Trump, Jamie Miller se manifestou no X (antigo Twitter) após fala do ministro Alexandre de Moraes na abertura do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, iniciado nesta terça-feira (2). Na publicação, ele disse que "os EUA não negociam com terroristas".

Antes da leitura do relatório, na manhã desta terça, Moraes fez um pronunciamento de 10 minutos no qual defendeu o compromisso do Supremo Tribunal Federal (STF) com a democracia e as instituições brasileiras. O ministro citou indiretamente a escalada na tensão entre Trump e o governo brasileiro:

— A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judicial Nacional e os princípios constitucionais brasileiro — disse.

Moraes fez questão de reforçar que o tribunal não iria se dobrar à tensão política e econômica resultante das medidas tomadas pelo presidente Donald Trump.

— No curso dessa ação penal se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal — ressaltou.

O post de Miller foi republicado por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e mantém contato com os aliados do governo norte-americano.