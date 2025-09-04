Política

Brasília
Notícia

Ainda não há definição sobre pautar anistia, diz presidente da Câmara

Hugo Motta admitiu ter tratado do tema com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Gabriel Jacobsen

Direto de Brasília

Enviar emailVer perfil

Matheus Schuch

Direto de Brasília

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS