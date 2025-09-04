Ainda não há definição sobre pautar anistia, diz presidente da Câmara

Deputado evitou comentar detalhes das negociações. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (4) que ainda não há acordo fechado entre ele e os líderes partidários para que o projeto de lei da anistia seja pautado para votação. O texto ganhou força nesta semana, com o avanço do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo principal do planejamento de golpe de Estado.

Pressionado nos últimos dias por lideranças de partidos de centro e de direita, Motta disse à imprensa que está conduzindo o tema com serenidade, ouvindo opiniões favoráveis e contrárias ao projeto:

— Estamos tranquilos em relação à discussão desta pauta, não há ainda nenhuma definição. Estamos sempre ouvindo o colégio de líderes.

Motta evitou comentar detalhes das negociações e deixou a entrevista logo após as primeiras perguntas. Questionado sobre o encontro que teve nesta semana com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Motta admitiu ter tratado de anistia e falou da reunião em poucas palavras.

— O governador é um querido amigo, é do nosso partido, temos dialogado sempre e não tem novidade em relação a isso. Ele tem interesse em que se paute a anistia, isso é público. Estamos ouvindo a todos — finalizou.

O envolvimento direto de Tarcísio deu corpo à mobilização pela anistia. Considerado o nome mais forte para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas, ele viajou a Brasília para discutir acordos de bastidores envolvendo anistia com outros partidos que buscam consolidar uma aliança para 2026.

O projeto defendido pelos apoiadores de Bolsonaro é considerado inconstitucional, segundo opinião majoritária de juristas. Mesmo aprovado na Câmara, poderia ser derrubado futuramente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).