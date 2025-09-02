Advogados de réus questionam provas, enquanto defesa de Cid pede cumprimento do acordo de delação

Cada equipe de defesa teve uma hora para apresentar argumentos. Gustavo Moreno / STF

Primeira equipe de defesa a esgrimir seus argumentos, os advogados de Mauro Cid se revezaram na tribuna. No início, Jair Alves Pereira defendeu os termos do acordo de delação premiada e refutou qualquer coerção supostamente sofrida pelo tenente-coronel, conforme alegam os demais réus.

Ao ouvir que áudios de Cid revelados pela imprensa mostravam o militar reclamando de sua atuação, o ministro Alexandre de Moraes riu, colhendo sorrisos cúmplices dos colegas de Turma. Foi o primeiro momento de descontração do julgamento.

Na sequência, Jair se dirigiu ao ministro Luiz Fux para rebater a afirmação do ministro durante o recebimento da denúncia, em março, segundo a qual Cid teria feito nove delações, "cada hora acrescentando uma novidade". Segundo Jair, Cid prestou 11 depoimentos, mas, na maioria das vezes, era chamado à Polícia Federal para reconhecer pessoas ou locais de ação dos golpistas. Fux perguntou ao advogado se Cid era sempre convocado pela autoridade policial, colhendo resposta positiva.

O criminalista gaúcho Cezar Bitencourt, que conduziu a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, encerrou a sustentação oral, falando por 12 minutos. Mais uma vez, insistiu na inocência do réu e pediu total cumprimento do acordo.

— Há um elemento que ultrapassa o absurdo jurídico e entra no campo da injustiça moral. Generais, coronéis e oficiais foram claros e uníssonos: Mauro Cid jamais articulou um golpe, jamais apresentou propostas ilegais — sustentou o advogado.

Pouco antes da abertura da sessão, Bitencourt disse estar confiante na absolvição de seu cliente, conforme os termos iniciais do acordo. Segundo o advogado, Cid estava em casa, assistindo ao julgamento pela TV.

— Mauro Cid está bem. Está tenso, preocupado — afirmou Bitencourt.

Demais defesas

Em seguida, foi a vez da defesa do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem. O advogado Paulo Renato Garcia se apegou sobretudo a quatro documentos de texto encontrados com seu cliente e que, para a Procuradoria-Geral da República, seriam provas de que Ramagem era um "ensaísta" que embasava os ataques de Bolsonaro à lisura do processo eleitoral.

— Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava ali pensamentos do presidente da República — rebateu o advogado.

Ao final da exposição, a ministra Cármen Lúcia pediu a palavra para esclarecer que o sistema eleitoral brasileiro é plenamente auditável, refutando a expressão usada pelo advogado.

A defesa seguinte foi sustentada por Demóstenes Torres, representante do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Após passar 21 minutos homenageando os ministros, sugerindo um jurista para integrar o STF e dizendo que aceitou a causa porque sentiu pena do cliente, Demóstenes arrancou risos da plateia ao dizer que gosta de Moraes e Bolsonaro ao mesmo tempo e que levaria cigarros para o ex-presidente "em qualquer lugar".

Ao finalmente se ater à defesa do réu, o advogado pediu a anulação da delação de Mauro Cid, classificou críticas ao sistema eleitoral como liberdade de expressão e citou declarações e atos de parlamentares de esquerda que poderiam ser equiparados a discurso de ódio. Somente nos 11 minutos finais, Demóstenes enfrentou a acusação principal contra Garnier, de ter colocado as tropas da Marinha à disposição do golpe.

— Todo mundo está indo de embrulho por conta do Bolsonaro. Se ele quisesse o evento do 8 de Janeiro, com um simples assovio ele botava lá 200 mil pessoas. Se tudo isso aconteceu, não é verossímil que eles desistiram? — questionou Demóstenes, colocando em dúvida o 8 de Janeiro como um ato golpista.

Próximo inquilino da tribuna, o advogado do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Eumar Novacki, contestou as acusações de que o cliente teria tentado cooptar agentes das polícias Federal e Rodoviária Federal, além de esvaziar o esquema de segurança de Brasília no 8 de Janeiro e ter dado suporte jurídico a Bolsonaro na tentativa do golpe.

— Anderson Torres fez uma transição pacífica no seu ministério, passando todas as informações à equipe que assumia. A delação de Mauro Cid não implica Anderson Torres em nada. Se fizesse parte do núcleo duro voltado ao golpe, seu nome estaria lá — afirmou Novacki.