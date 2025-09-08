Política

Julgamento
Notícia

Advogados de Bolsonaro e Braga Netto já assinaram documentos criticando ataques à democracia e estímulo ao golpismo

Celso Vilardi passou a atuar na defesa do ex-presidente em 2025. Já José Luis Oliveira Lima representa ex-ministro desde o final de 2024

Mathias Boni

