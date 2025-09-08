Advogados de Bolsonaro e Braga Netto já assinaram documentos criticando ataques à democracia e estímulo ao golpismo

Oliveira Lima, Vilardi e Bolsonaro: advogados já publicaram textos com críticas ao ex-presidente. Antonio Augusto / STF

Cinco advogados assinam o artigo. Entre eles, Celso Vilardi e José Luis Oliveira Lima, que hoje atuam, respectivamente, nas defesas de Bolsonaro e Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa do PL nas eleições de 2022. Ambos são julgados, ao lado de outros seis réus, por crimes como golpe de estado e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito.

Mais para o final do artigo, o texto afirma que "é chegada a hora em que os fiscais da lei cumpram com suas funções, responsabilizem aqueles que praticam crimes contra a democracia e que atacam instituições de forma intolerável".

O texto, até hoje, está publicado no site do escritório Oliveira Lima & Dall'Aqua Advogados, do qual o defensor de Braga Netto é sócio.

Zero Hora procurou os escritórios de Vilardi e Oliveira Lima, mas não obteve um posicionamento dos advogados até a atualização mais recente desta reportagem.

Outras críticas

O artigo publicado em 9 de janeiro de 2023 não foi a primeira vez em que Vilardi e Oliveira Lima assinaram documentos com críticas relacionadas à atuação de Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Os advogados também subscreveram a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito", publicada em agosto de 2022.

O manifesto foi gestado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e contou com mais de um milhão de assinaturas. O texto não fazia menção expressa a Bolsonaro, mas afirmava que o país passava "por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições".

A publicação da carta ocorreu semanas depois da reunião entre Bolsonaro e embaixadores de vários países em Brasília. Na ocasião, o então presidente colocou em dúvida o sistema eleitoral do Brasil, evento que acabou embasando a ação que declarou Bolsonaro inelegível até 2030.

Dois anos antes, em 2020, os advogados também estavam no grupo de juristas que assinou o manifesto "Basta!". O texto afirmava que "o Brasil, suas instituições, seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que, ungido democraticamente ao cargo de presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces de nosso sistema democrático".

Atuação nas defesas dos réus

Celso Vilardi passou a atuar na defesa de Jair Bolsonaro em janeiro de 2025. Já o advogado José Luis Oliveira Lima assumiu a defesa de Braga Netto em dezembro de 2024.

Na fase de sustentações orais do julgamento, no dia 3 de setembro, Vilardi defendeu Bolsonaro das acusações. O advogado rebateu a tese da Procuradoria-Geral da República (PGR) de que o caos social no 8 de Janeiro seria provocado para legitimar um golpe.

— O presidente não atentou contra Estado democrático de direito — disse Vilardi.

No mesmo dia, o advogado José Luis Oliveira Lima defendeu a inocência de Braga Netto, que está preso preventivamente desde dezembro.

— Walter Souza Braga Netto é inocente. E quem diz isso? Não é este advogado, são os autos.

O julgamento será retomado nesta terça-feira (9), com previsão de encerramento na sexta (12).