Advogado diz que ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira atuou para demover Bolsonaro de adotar medidas de exceção

Segundo o defensor, general se posicionou contra ações golpistas e alertou o ex-presidente sobre a impossibilidade de reverter o resultado eleitoral

Zero Hora

