Advogado diz que ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira atuou para demover Bolsonaro de adotar medidas de exceção

Advogado pediu a absolvição do ex-ministro. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O advogado Andrew Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, iniciou sua sustentação oral no julgamento que apura a tentativa de golpe de Estado citando o brigadeiro Baptista Junior, testemunha de acusação, para afirmar que Nogueira atuou para demover o então presidente Jair Bolsonaro de adotar “qualquer medida de exceção”.

O general Paulo Sérgio atuou? Atuou, contra. Atuou para impedir. E por isso foi afastado. É o que revelam os autos. ANDREW FERNANDES FARIAS Advogado de defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira.

Segundo o defensor, o ex-ministro se posicionou contra ações golpistas e alertou Bolsonaro sobre a impossibilidade de reverter o resultado eleitoral, em reunião realizada em novembro daquele ano.

O defensor rebateu a acusação de que Nogueira integrava uma organização criminosa com objetivo de derrubar o governo democraticamente eleito.

Por fim, o advogado mencionou que Nogueira sabia o significado do termo “melancia” — usado de forma pejorativa para se referir a militares considerados comunistas, “verdes por fora, vermelhos por dentro” —, pois também teria sido alvo de ataques com esse rótulo.

Farias também rebateu a interpretação de que Nogueira teria endossado ataques ao sistema eleitoral ao afirmar que medidas de fiscalização e participação na Comissão de Transparência Eleitoral do TSE eram “para inglês ver”. Segundo o advogado, a fala foi apenas “infeliz” e não comprometeu a relação institucional entre o Ministério da Defesa e a Justiça Eleitoral, que teria se mantido ao longo do processo.

O defensor argumentou ainda que, em julho de 2022, Nogueira estava há pouco tempo no cargo e enfrentava dificuldades “naturais” de adaptação e imposição, o que afastaria a hipótese de envolvimento em uma trama para derrubar a ordem democrática.

Alexandre de Moraes é o relator do processo. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

Farias também negou que o então ministro da Defesa tenha pressionado comandantes militares a aderirem a um plano golpista. Para sustentar a alegação, citou o depoimento do general Freire Gomes. “A testemunha é categórica”, disse.

Em crítica à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o advogado afirmou: “O dever do advogado é levantar a voz da razão, quando o poder tenta silenciá-lo”.

O julgamento

Por fim, se manifestaram as defesas de quatro réus. Primeiro a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que optou pelo acordo de delação premiada, razão pela qual foi o primeiro a sustentar a defesa. Depois, falaram os advogados de Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça).

Próximas etapas

Bolsonaro acompanha o julgamento de sua casa em Brasília, onde está em prisão domiciliar. A escolha de não ir ao julgamento obedece à orientação de seus advogados.

As duas primeiras audiências da próxima semana serão dedicadas aos votos da Primeira Turma do STF. Pela ordem, se manifestarão Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A promulgação da sentença está programada para 12 de setembro. A eventual prisão dos réus não será imediata. Antes, é preciso publicação do acórdão e esgotamento dos recursos.