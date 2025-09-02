Advogado de Anderson Torres diz que ex-ministro estava nos EUA a passeio durante o 8 de Janeiro

Eumar Novacki apresentou argumentos da defesa de Torres. Gustavo Moreno / STF

A defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres foi a quarta a fazer sustentação oral no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (2). O advogado Eumar Novacki criticou a investigação da Polícia Federal (PF) sobre seu cliente, bem como a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PRG).

Para Novacki, Torres foi alvo de um "linchamento moral" ao ser acusado de viajar para os Estados Unidos de forma deliberada durante o 8 de janeiro de 2023. Segundo a defesa, o ex-ministro foi a passeio ao país, com passagens compradas em novembro de 2022. A PGR publicou um parecer apontado que os bilhetes eram falsos.

— O Ministério Público tinha consciência de que toda sua tese acusatória se baseava em uma ausência deliberada, uma espécie de fuga para os Estados Unidos. Nós conseguimos comprovar que era uma viagem de férias programada com muita antecedência, com a família, cujas passagens foram emitidas numa data em que sequer havia qualquer cogitação em relação aos atos do 8 de Janeiro.

Confrontado sobre o código da suposta passagem aérea, o advogado disse que não apurou a veracidade do documento.

Novacki afastou a participação de Torres em reuniões para discutir ruptura institucional e na interferência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições de 2022.

— Não há como se sustentar uma acusação com base em ilações e sem provas concretas.

O advogado também negou a responsabilidade de Anderson Torres na elaboração da chamada "minuta do golpe".

— A defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 2022, muito antes de ser encontrada na residência de Anderson Torres — complementou Novacki.

Pressões políticas

Sem mencionar o STF ou ministros, o advogado defendeu que as instituições e seus integrantes não estão "imunes a críticas". Novacki ainda cobrou um julgamento sem pressões políticas.

— Que as consequências sejam suportadas por aqueles que realmente têm responsabilidade, na linha do que foi dito pelo senhor ministro relator, com amparo nas provas sem, que haja dúvida razoável. O Supremo deve cumprir com a sua fiel missão de guardião da Constituição Federal, sem se pautar por questões políticas e ideológicas. E sem se curvar, senhor ministro Alexandre, para pressões internas e externas. A isenção é o que se espera desta Corte — disse.

O julgamento

A tarde desta terça-feira marcou o início das sustentações orais das defesas. As primeiras foram as de Mauro Cid, do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier.

Na sequência, estão previstas as falas dos defensores dos demais réus, em ordem alfabética. Cada uma tem uma hora para se dirigir aos ministros da Primeira Turma em plenário.

Depois das defesas, os ministros apresentam seus votos na seguinte ordem: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (nessa etapa não há limite de tempo). Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Dessa forma, três votos definem o destino de cada acusado.