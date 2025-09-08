Política

Cenário internacional
Notícia

A "chantagem tarifária está sendo normalizada" para "interferir em questões domésticas", diz Lula em reunião do Brics

Nove países participaram do encontro virtual promovido por Lula na manhã desta segunda-feira, que representa o Brasil na liderança rotativa do bloco

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS