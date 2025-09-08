A "chantagem tarifária está sendo normalizada" para "interferir em questões domésticas", diz Lula em reunião do Brics

Lula criticou uso de majoração de tarifas como instrumento para interferir na política interna dos países. Joédson Alves / Agência Brasil

Os líderes do Brics estiveram reunidos, virtualmente na manhã desta segunda-feira (8). No encontro organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está no comando rotativo do bloco, por uma hora e meia o grupo debateu alinhamentos para enfrentar a crescente instabilidade internacional, tanto no campo econômico como no político. Lula rejeitou intromissão dos Estados Unidos em questões internas brasileiras, segundo O Globo.

A reunião foi ocasião para os líderes compartilharem visões de como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e "sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do Brics".

O presidente Lula disse que as nações do grupo estão sendo vítimas de práticas comerciais "injustificadas e

ilegais", numa referência ao tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

— Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. A imposição de medidas extraterritoriais ameaça nossas instituições. Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos — disse Lula durante a agenda.

Leia Mais Lula diz que não recuou da ideia de moeda própria do Brics

Segundo comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, o Brics reafirmou seu "compromisso com a preservação e o fortalecimento do multilateralismo, bem como com a reforma das instituições internacionais".

Os países do bloco realizaram um balanço abrangente da atual situação mundial. Houve consenso sobre a necessidade de avançar rumo a uma ordem internacional mais justa, equilibrada e inclusiva, capaz de refletir as transformações em curso e responder de maneira mais eficaz às demandas do sul global.

Na Cúpula também foi solicitado para que os países sugiram temas e iniciativas em preparação à 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (Nova York, a partir de 23 de setembro), à COP-30 (Belém, a partir de 6 de novembro) e à Cúpula de Líderes do G20 (de 22 a 23 de novembro).