54% são contra anistia a Bolsonaro, e 39% são a favor, aponta Datafolha

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de cadeia. SERGIO LIMA / AFP

Pesquisa Datafolha publicada no sábado (13) aponta que 54% dos brasileiros são contra o Congresso Nacional aprovar anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da condenação por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Outros 39% defendem a ideia, enquanto 2% afirmam ser indiferentes e 4% não souberam opinar.

A pesquisa, realizada entre os dias 8 e 9 de setembro com 2025 eleitores em 113 cidades do país, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. As informações são do g1.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Jair Bolsonaro e sete integrantes da cúpula de seu governo pela intentona golpista que provocou uma tomada violenta das sedes dos poderes da República no 8 de Janeiro de 2023. A condenação do ex-presidente reforçou o embate entre governo e oposição em torno da votação da anistia no Congresso.

O número daqueles contrários à concessão do perdão aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023 é de 61%. Outros 33% são favoráveis, enquanto 5% não souberam responder e 1% são indiferentes.