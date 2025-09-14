Política

54% são contra anistia a Bolsonaro, e 39% são a favor, aponta Datafolha

Número daqueles contrários à concessão do perdão aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro de 2023 é de 61%

Zero Hora

