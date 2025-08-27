Zambelli passará por nova audiência sobre extradição na Itália nesta quarta-feira 

Deputada fugiu para a Itália após ser condenada a mais de 10 anos de prisão pelo STF. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Condenada em dois processos no Supremo Tribunal Federal (STF), a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) passará por uma nova audiência na Justiça da Itália nesta quarta-feira (27), como parte do processo de extradição.

A primeira audiência de extradição foi realizada no último dia 13. Na ocasião, ela alegou mal-estar e precisou de atendimento médico.

A defesa alega que a parlamentar enfrenta problemas de saúde e chegou a pedir a mudança da prisão para domiciliar, que foi negada pela justiça italiana.

Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho, para onde fugiu após ser condenada, em maio, a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A segunda condenação de Zambelli veio na sexta-feira (22). Ela foi condenada a cinco anos e três meses de prisão, pelo STF, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Foram 9 votos a 2.

Relembre os casos

Invasão ao CNJ

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou a deputada e o hacker de coordenarem ataques com o objetivo de desacreditar a Justiça e incitar atos antidemocráticos. O colegiado chegou a conclusão de que os dois cometeram os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

De acordo com a denúncia, a deputada orientou o hacker a invadir o sistema do CNJ para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes.

Conforme a PGR, o objetivo seria "colocar em dúvida a legitimidade da Justiça" e fomentar manifestações contra as instituições republicanas.

Ameaça contra jornalista

Às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, Zambelli sacou uma arma de fogo numa via pública de São Paulo e apontou para o jornalista Luan Araújo, que foi perseguido até uma lanchonete onde tentou se proteger.

A perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.