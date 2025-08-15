Política

Mais sanções
Notícia

Vistos de filha e esposa do ministro da Saúde são revogados pelos Estados Unidos: "atitude de covardia", diz Padilha

Comunicado foi enviado pelo consulado Geral dos Estados Unidos de São Paulo nesta sexta-feira

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS