Veja como a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro repercutiu na mídia internacional

A ordem de prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro, determinada nesta segunda-feira (4) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, teve ampla repercussão na imprensa internacional, que abordou o caso com diferentes ênfases e tons editoriais.

Apesar das diferenças, os principais veículos destacam o episódio como um momento decisivo da crise política brasileira, marcado por disputas judiciais internas e pressões externas, especialmente dos Estados Unidos.

As agências Reuters, Associated Press e AFP enviaram um alerta urgente para a imprensa internacional.

Nos Estados Unidos, The New York Times e The Washington Post destacaram o impacto político e diplomático da medida.

O The Washington Post ressaltou que Bolsonaro é acusado de chefiar uma organização criminosa com planos de golpe, incluindo a intenção de matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes.

A reportagem também relembra que Donald Trump usou o caso para justificar a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, classificando o processo como uma "caça às bruxas".

O New York Times apontou que o Supremo Tribunal Federal (STF) colocou Bolsonaro em prisão domiciliar após ele violar medidas cautelares, citando o uso indireto de redes sociais por meio dos filhos e aliados. O jornal ressaltou que o caso está no centro da disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Na Inglaterra, o tom foi mais incisivo. A BBC destacou que o STF determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento das medidas cautelares, destacando o uso das redes sociais de aliados para divulgação de mensagens contra o Supremo.

O The Guardian ressaltou a "escalada gradual" da prisão, reproduzindo a crítica do comentarista Fernando Gabeira, da GloboNews, que apontou que o Supremo estaria conduzindo Bolsonaro "à prisão em etapas" para evitar um choque direto com sua base de apoio.

A reportagem também detalha a retaliação de Trump, com sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e destaca falas de apoiadores que consideram o STF um "violador de direitos", abrindo espaço para um debate sobre os limites da atuação judicial.

O jornal ainda expôs a tentativa de apagar provas — como a exclusão de vídeos por Flávio Bolsonaro — como indicativo de transgressão deliberada das medidas judiciais.

O argentino Clarín destacou frase da ordem de Moraes para prisão domiciliar de Bolsonaro: "A Justiça não permitirá que um acusado acredite que ficará impune por seu poder político e econômico."

O jornal afirmou que Bolsonaro violou medidas judiciais, usando redes sociais dos filhos para atacar o STF.

A rede de TV do Catar Al Jazeera, enfatizou a gravidade das acusações contra Bolsonaro, incluindo a tentativa de golpe e liderança de organização criminosa, apresentando a prisão como reflexo de uma crise institucional prolongada.

Também criticou a pressão dos Estados Unidos sobre o sistema judiciário brasileiro, ao relatar as sanções de Trump contra Moraes e o apoio de manifestantes bolsonaristas à intervenção estrangeira.

