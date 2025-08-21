Política

Investigação
Notícia

Veja as provas apontadas pela Polícia Federal de que Jair Bolsonaro tentou coagir STF

Ex-presidente da República e um dos filhos, Eduardo, foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Zero Hora

