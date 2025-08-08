Política

Tumulto no Congresso
Notícia

Van Hattem pode ter o mandato suspenso? Como funciona o processo que pode resultar em punição ao deputado federal

Parlamentar gaúcho impediu o presidente da Câmara, Hugo Motta, de tomar assento na Mesa Diretora durante ocupação e bloqueio de sessões em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Carlos Rollsing

