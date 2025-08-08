Van Hattem pode ter o mandato suspenso? Como funciona o processo que pode resultar em punição ao deputado federal

Além de Van Hattem, governistas querem que penalidade seja aplicada a outros quatro parlamentares. Reprodução / Divulgação

A suspensão cautelar de mandatos de deputados federais ligados ao bolsonarismo por seis meses, cogitada publicamente pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e requisitada por partidos governistas, depende de um rito que exige decisões colegiadas, inclusive de maioria absoluta no plenário. Isso significa que não basta uma decisão individual da presidência da Casa. É preciso formar coesão, o que torna a eventual punição mais difícil de ser concretizada.

Os governistas PT, PSOL e PSB protocolaram representação, na quinta-feira (7), requerendo a suspensão por um semestre contra cinco mandatários que participaram do protesto que paralisou e tomou a Mesa da Câmara nesta semana, com base na suposta “conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar”.

Na noite desta sexta (8), Motta e a mesa diretora encaminharam para investigação da Corregedoria da Câmara os nomes dos cinco deputados denunciados pelo PT: Paulo Bilynskyj (PL-SP), Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC), Júlia Zanatta (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Motta ainda teria apontado Camila Jara (PT-MS). O PL protocolou representação dizendo que Camila agrediu o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Van Hattem impediu o presidente Motta de tomar assento à Mesa por alguns minutos na sessão de quarta-feira (6) à noite, em meio a um aglomerado de parlamentares.

Nos bastidores, a atuação do gaúcho, já lançado para concorrer ao Senado em 2026, é considerada por aliados de Motta como uma das mais afrontosas à liturgia congressual. Apesar de as imagens mostrarem Motta de pé em frente a Van Hattem, aguardando que ele desocupasse o assento, o deputado do Novo negou que estivesse ocupando a cadeira da Presidência (leia o posicionamento abaixo).

Os demais deputados alvos de representação por suposta quebra de decoro são Julia Zanatta (PL-SC), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Marcos Pollon (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC).

Confusão na Câmara

A requerida sanção entrou em debate devido à revolta de parlamentares no Congresso a partir da tarde de terça-feira (5), um dia após a ordem de prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, os deputados ocuparam a Mesa Diretora e impediram, por mais de um dia, a realização de sessões. Eles afirmavam que só liberariam o acesso mediante votação de pautas do seu interesse, como a anistia para os envolvidos nas tramas golpistas que culminaram no 8 de janeiro de 2023.

Na quarta-feira, a Secretaria-Geral da Câmara publicou nota oficial alertando que “quaisquer condutas que tenham por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas sujeitarão os parlamentares” à suspensão cautelar do mandato pelo prazo de seis meses. No mesmo dia, à noite, Motta conseguiu, depois de intensa resistência e negociação, retomar seu assento de presidente. A ocupação da Mesa acabou após 36 horas (assista no vídeo abaixo).

O rito para suspensão de mandato

O processo para a suspensão de mandato de deputado federal está previsto no artigo 15 do regimento interno da Câmara dos Deputados. O rito é o seguinte:

A Mesa Diretora pode propor a suspensão cautelar do mandato, com base no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Essa proposição toma forma em uma representação de autoria da Mesa, integrada por sete deputados. Após o conhecimento do fato que deu causa à representação, a Mesa dispõe de cinco dias úteis para oferecer a proposta de suspensão cautelar de exercício do mandato por seis meses. Como os acontecimentos se deram na quarta-feira (6), o prazo para o ingresso com representação contra os envolvidos vai até a próxima quarta-feira (13). Se apresentada, a proposta da Mesa deverá ser imediatamente comunicada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que terá prazo de três dias úteis para votar a suspensão, com prioridade sobre todas as demais deliberações. A partir da decisão do Conselho de Ética, cabe recurso ao Plenário da Câmara. A apreciação deverá acontecer na sessão imediatamente subsequente. O recurso pode ser apresentado por duas partes. Pelo deputado representado, em caso de o Conselho de Ética ter decidido a favor da suspensão do mandato. Ou, em linha oposta, pela Mesa Diretora, na situação de recusa da penalidade pelo colegiado. No Plenário da Câmara, é exigida maioria absoluta para aprovar ou manter a suspensão do exercício do mandato. A maioria absoluta é alcançada, conforme o regimento interno, com o voto de pelo menos 257 deputados, dentre os 513 da Casa.

O que diz Marcel van Hattem

