Valdemar Costa Neto diz que Trump é a "única saída" para julgamento de Bolsonaro

Dirigente partidário afirmou que ex-presidente está "passando por uma situação muito ruim", pois se submeteu a uma operação séria e permanece nervoso o tempo todo

Estadão Conteúdo

Geovani Bucci

