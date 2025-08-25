Valdemar Costa Neto diz que Trump é a "única saída" para julgamento de Bolsonaro

Costa Neto é o presidente do PL, partido de Bolsonaro. Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Divulgação

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a "única saída" para o seu partido e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o julgamento conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

— O Trump é a única saída que nós temos. Não temos outra. Quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema. Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes. A maioria — disse Costa Neto no evento empresarial Esfera Brasil em São Paulo.

O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no processo será realizado entre os dias 2 e 12 de setembro.

Atuação de Eduardo Bolsonaro

O presidente do PL disse que Bolsonaro ganhou a simpatia de Trump ao demorar para reconhecer a vitória do ex-presidente americano, Joe Biden. Ele elogiou a movimentação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas retirou sua responsabilidade sobre as atitudes do parlamentar.

— O Eduardo faz todas as coisas por conta própria. Ele não consulta o partido. Não estou me lamentando por isso. Não tem problema nenhum. Ele está ajudando. Faz a parte dele e faz o que ele devia fazer, que é defender o pai dele. (...) Quando acontece alguma coisa, como aconteceu com o irmão, com o (vereador) Carlos, que fez uma crítica para os governadores, é a situação. O "camarada" perde o controle de ver a situação que o pai está — disse.

