Política

No Rio de Janeiro
Notícia

"Vai ter que me prender para me calar", diz Malafaia após ser alvo de busca e apreensão

Pastor está proibido de se ausentar do país e teve o cancelamento de passaportes após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes

Agência Brasil

