Política

Núcleo 1
Notícia

Trama golpista: quais os próximos passos do processo após Bolsonaro e outros réus entregarem alegações finais ao STF

Essa é a última manifestação dos acusados antes do julgamento que pode condenar ou absolver os oito envolvidos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS