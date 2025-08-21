Toffoli pede que Barroso decida relator do inquérito que apura fraude no INSS

Ministro Dias Toffoli, do STF, havia determinado que os inquéritos fossem encaminhados ao seu gabinete. Gustavo Moreno / STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, determine se a relatoria dos inquéritos que apuram a fraude do INSS deve permanecer sob seu comando ou se um novo responsável deve ser sorteado. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo, após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pedir a troca da relatoria.

No pedido encaminhado a Barroso, a PGR defende que os trechos da investigação que envolvem autoridades com foro privilegiado nas fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS continuem sob análise do STF, enquanto os demais casos podem seguir tramitando na Justiça Federal, conforme mostra o g1.

No entanto, Gonet se posicionou contra a permanência da relatoria com o ministro Dias Toffoli. Para a PGR, não existe “prevenção” — ou seja, vínculo que justificaria a concentração dos casos no gabinete de Toffoli. A Procuradoria sustenta que o correto seria um sorteio livre para definir o relator.

O parecer foi encaminhado à Presidência do STF, e agora caberá a Luís Roberto Barroso decidir se Toffoli seguirá responsável pelas apurações ou se o processo será redistribuído. O caso corre em sigilo.

Origem da controvérsia

Em junho, Toffoli havia determinado que todos os inquéritos e procedimentos da Polícia Federal relacionados ao esquema fossem enviados ao seu gabinete. Embora não tenha interrompido as apurações, a decisão travou parte do avanço da chamada Operação Sem Desconto, diante do risco de nulidades caso a competência não fosse definida.

Até agora, a PF abriu 13 inquéritos em diferentes Estados — São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Sergipe — além do Distrito Federal. Os bens apreendidos chegam a R$ 176,7 milhões, somados a bloqueios judiciais e à prisão preventiva de dois investigados.

As investigações apontam que entidades ligadas a aposentados cadastravam beneficiários sem consentimento, utilizando assinaturas falsas para autorizar descontos mensais nos pagamentos feitos pelo INSS. Em muitos casos, os idosos só descobriam depois que já estavam sendo cobrados.