Política

No STF
Notícia

Toffoli anula atos de Moro contra ex-tesoureiro do PT na Lava-Jato

Ministro estendeu a Vaccari Neto as decisões anteriores que anularam decisões de Sérgio Moro devido a "prévio acerto entre acusação e magistrado"

Agência Brasil

