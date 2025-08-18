TJRS recebe número recorde de manifestações para acordos sobre pagamento de precatórios do Estado; veja próximos passos

Governo gaúcho esperava receber até 30 mil pedidos, com base em rodadas anteriores. Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini/Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) registrou 44.959 manifestações de interesse na mais recente rodada de acordos para pagamento de precatórios estaduais, encerrada na sexta-feira (15). O volume representa um recorde e superou a expectativa do governo do Estado.

Lançada no dia 11 de julho, e com base em rodadas de anos anteriores, o Estado esperava alcançar até 30 mil pessoas.

Próximos passos

A partir de agora, o Tribunal de Justiça gaúcho irá organizar os pedidos conforme a ordem de apresentação dos precatórios e enviará as informações à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que terá terá 30 dias para analisar os casos e propor os acordos.

Depois disso, os credores terão prazo de 10 dias para aceitar ou recusar a proposta. Se o acordo não for aceito, o precatório permanece normalmente na fila de pagamento original.