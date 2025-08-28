The Economist chama Bolsonaro de "polarizador" e diz que Brasil dá "lição de democracia" aos EUA

Bolsonaro é capa da The Economist. The Economist / Divulgação

A revista britânica The Economist trouxe o ex-presidente Jair Bolsonaro na capa de sua edição semanal, divulgada nesta quinta-feira (28), em destaque ao início do julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados, na próxima terça-feira (2).

Na publicação, Bolsonaro aparece com o rosto pintado de verde e amarelo e utilizando um "chapéu viking", como o utilizado por um dos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a invasão ao Capitólio em 2021, acompanhado da frase: "O que o brasil pode ensinar à América".

Ao divulgar a edição nas redes sociais, a revista escreveu: "O Brasil oferece uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária".

Na reportagem, o periódico chama Bolsonaro de "polarizador" e "Trump dos trópicos" e diz que o ele e "seus associados, provavelmente, serão considerados culpados" pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A revista afirma ainda que tentativa de golpe "fracassou por incompetência, e não por intenção".

"Isso torna o Brasil um caso de teste para a recuperação de países de uma febre populista", diz a reportagem, enumerando exemplos de outros países como os EUA, Reino Unido e Polônia.

Julgamento de Bolsonaro

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros setes réus por tentativa de golpe de Estado começa na próxima terça-feira (2), a partir das 9h, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PGR pede a condenação dos oito réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.