Tarcísio diz que primeiro ato, se for presidente, será conceder indulto a Bolsonaro

Governador de São Paulo afirmou que não confia na Justiça e que não vê elementos para a condenação de Bolsonaro. Contrariando a própria fala, afirmou que não será candidato à presidência no próximo ano

Estadão Conteúdo

