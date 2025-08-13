STF vota para eleger substituto de Barroso na presidência da Corte nesta quarta-feira; posse é em setembro

Edson Fachin está desde 2015 no STF, enquanto Alexandre de Moraes está desde 2017. Rosinei Coutinho / Gustavo Moreno / STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se reúnem nesta quarta-feira (13) para votar e decidir quem será o novo presidente da Corte, que substituirá Luís Roberto Barroso e Edson Fachin no comando do tribunal.

A votação, porém, será simbólica. Os ministros Edson Fachin, atual vice-presidente, e Alexandre de Moraes devem ser escolhidos para os cargo de presidente e vice, uma vez que no STF, a sucessão de postos segue uma ordem de antiguidade.

Pela tradição, o magistrado mais antigo da casa e que ainda não ocupou a Presidência é quem assume a função. Para vice, o mesmo critério é usado, sendo o segundo mais antigo o escolhido.

Fachin está na Corte desde 2015, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tem pós-doutorado no Canadá e é autor de diversos livros e artigos publicados.

Já Moraes está no STF desde 2017, indicado por Michel Temer. Ele se formou em Direito pela Universidade de São Paulo e obteve o doutorado em Direito do Estado, na mesma instituição. Ele também é professor titular da Faculdade de Direito da USP.

Os magistrados escolhidos devem tomar posse no final de setembro, que é quando acaba o mandado de Barroso na presidência da Corte.

Como funciona a eleição?

Para que ocorra a eleição, é necessário que pelo menos oito ministros estejam presentes.