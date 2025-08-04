Política

STF terá julgamento da trama golpista, caso Marielle e mudança de presidente no segundo semestre

Primeira sessão de julgamento será na quarta-feira (4), analisando lei do Rio de Janeiro que autoriza o transporte de pets de assistência emocional nas cabines de voos operados no Estado

Estadão Conteúdo

