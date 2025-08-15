Política

Em plenário virtual
Notícia

STF retoma nesta sexta-feira julgamento de Carla Zambelli em caso de perseguição a jornalista em 2022

Supremo tem maioria de seis votos a zero para condenar a deputada, que está presa na Itália desde julho

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS