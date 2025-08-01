STF retoma atividades com expectativa de pronunciamento de Moraes sobre sanções dos EUA; siga ao vivo 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma suas atividades nesta sexta-feira (1º), com cerimônia a partir das 10h, após 30 dias de recesso.

Há expectativa que o ministro Alexandre de Moraes faça seu primeiro pronunciamento oficial após ter sido sancionado pelo governo dos Estados Unidos .

. O magistrado brasileiro recebeu sanções da Lei Magnitsky , utilizada pelos EUA para punir estrangeiros e que proíbe o uso de serviços de empresas norte-americanas fora do país.

Demais ministros também devem s e posicionar sobre as recentes sanções dos EUA .

. Assim como Moraes, outros sete magistrados tiveram seus vistos suspensos durante o recesso.

Moraes sancionado

Visto de Moraes está vencido há dois anos. CARLOS ALVES MOURA / SCO / STF

O magistrado brasileiro teve seu visto dos Estados Unidos revogado no dia 18 de julho. Na ocasião, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acusou Moraes de censurar a liberdade de expressão defendida pelos Estados Unidos e citou "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Moraes criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos", escreveu na rede social X na época.

Moraes também foi sancionado com a Lei Magnitsky, que impede sua entrada nos Estados Unidos e determina o bloqueio de bens mantidos no país.

A medida também proíbe que o magistrado usufrua de serviços de empresas norte-americanas, como bancos e operadores de cartões de crédito.