Política

Retorno do recesso
Notícia

STF retoma atividades com expectativa de pronunciamento de Moraes sobre sanções dos EUA; siga ao vivo 

Demais magistrados devem prestar apoio ao ministro e falar sobre as ações adotadas pelo governo norte-americano que impactam o Brasil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS