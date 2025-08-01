STF retoma atividades com expectativa de pronunciamento de Moraes sobre sanções dos EUA; siga ao vivo 

- O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma suas atividades nesta sexta-feira (1º), com cerimônia a partir das 10h, após 30 dias de recesso.
- Há expectativa que o ministro Alexandre de Moraes faça seu primeiro pronunciamento oficial após ter sido sancionado pelo governo dos Estados Unidos.
- O magistrado brasileiro recebeu sanções da Lei Magnitsky, utilizada pelos EUA para punir estrangeiros e que proíbe o uso de serviços de empresas norte-americanas fora do país.
- Demais ministros também devem se posicionar sobre as recentes sanções dos EUA.
- Assim como Moraes, outros sete magistrados tiveram seus vistos suspensos durante o recesso.
Moraes sancionado
O magistrado brasileiro teve seu visto dos Estados Unidos revogado no dia 18 de julho. Na ocasião, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, acusou Moraes de censurar a liberdade de expressão defendida pelos Estados Unidos e citou "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
"Moraes criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos", escreveu na rede social X na época.
Moraes também foi sancionado com a Lei Magnitsky, que impede sua entrada nos Estados Unidos e determina o bloqueio de bens mantidos no país.
A medida também proíbe que o magistrado usufrua de serviços de empresas norte-americanas, como bancos e operadores de cartões de crédito.
No entanto, o ministro estaria com o visto vencido há dois anos e revelou não ter interesse em viajar para os Estados Unidos. Ele também diz não ter contas bancárias ou bens no país.