STF marca julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

Bolsonaro pode receber pena de até 43 anos caso seja condenado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Serão julgados Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo central da suposta organização criminosa.

As sessões extraordinárias ocorrerão em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 12h, com sessões também das 14h às 19h nos dias 2, 9 e 12, segundo o g1.

Os oito réus são:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem , ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; General Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; General Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa;

, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto , ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;

, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022; Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

A PGR pede a condenação dos sete réus por todos os crimes listados na denúncia. Eles respondem pelos crimes de:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça;

Deterioração de patrimônio tombado.