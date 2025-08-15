STF marca julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

O presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Serão julgados Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo central da suposta organização criminosa.
As sessões extraordinárias ocorrerão em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 12h, com sessões também das 14h às 19h nos dias 2, 9 e 12, segundo o g1.
Os oito réus são:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
- General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
- General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
- Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;
A PGR pede a condenação dos sete réus por todos os crimes listados na denúncia. Eles respondem pelos crimes de:
- Organização criminosa armada;
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Golpe de Estado;
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça;
- Deterioração de patrimônio tombado.
Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.