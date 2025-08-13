STF fará acareação entre Marcelo Câmara e Mauro Cid nesta quarta-feira

Marcelo Câmara e Mauro Cid ficarão frente a frente em acareação realizada no STF. Linkedin / EVARISTO SA / Reprodução / AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quarta-feira (13) a acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o coronel Marcelo Costa Câmara, ambos réus em uma das ações penais da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

A acareação foi marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das quatro ações penais do caso, a pedido da defesa de Câmara, que acusa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da trama golpista, de mentir.

Em contrariedade ao delatado por Cid, a defesa de Câmara nega qualquer contato dele com minutas golpistas em reuniões no Palácio da Alvorada. O coronel também nega que tivesse conhecimento dos objetivos por trás das ordens que recebia para monitorar alvos. Outro ponto contestado é o trecho em que Cid afirma que Câmara promoveu um monitoramento contínuo de Moraes.

Leia Mais Cid diz que Filipe Martins apresentou minuta golpista a Bolsonaro e reafirma que ex-presidente fez alterações no texto

Ao autorizar a acareação, Moraes ordenou que Câmara seja levado do Complexo Penitenciário da Papuda, onde está preso preventivamente, "mediante a instalação de equipamento de monitoramento eletrônico durante o período necessário para o deslocamento e realização da acareação, mantida a proibição de se comunicar com qualquer pessoa que não seja seu advogado".

Nas duas acareações anteriores em processos sobre a trama golpista, Moraes proibiu qualquer tipo de gravação, em áudio ou vídeo, do procedimento. Apenas a ata com o que foi dito foi anexada aos autos do processo. Jornalistas também não puderam acompanhar os procedimentos.

Marcelo Câmara é réu do núcleo 2 da trama golpista. O grupo foi apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsável por ações gerenciais para o golpe, como a produção de minutas golpistas e a coordenação de operações contra adversários.

Todos foram denunciados pela PGR por cinco crimes: organização criminosa, golpe de Estado, tentativa violenta de abolir o estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Leia Mais Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames em hospital de Brasília

Como funciona a acareação

A acareação é um procedimento em que as pessoas envolvidas em um caso são colocadas frente a frente para confrontar as suas versões dos fatos. Cada uma responde perguntas parecidas sobre possíveis contradições entre os depoimentos. O objetivo é ajudar o juiz a entender melhor o que realmente aconteceu, reunindo mais informações para que ele possa tomar uma decisão final.

O procedimento, via de regra, é fechado, e contará com a presença apenas do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe, dos réus, dos respectivos advogados e da Procuradoria-Geral da República (PGR).