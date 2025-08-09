STF condena mais 119 pessoas por participação nos atos de 8 de Janeiro

Mais de 370 pessoas já foram condenadas pelos atos de 8 de Janeiro. Joedson Alves / Agência Brasil / Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou mais 119 pessoas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. A decisão foi anunciada na sexta-feira (8).

Os réus foram julgados em sessões virtuais do plenário e da Primeira Turma da Corte, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Os julgamentos aconteceram entre 6 de julho e 5 de agosto.

Entre os condenados, 41 participaram diretamente da invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao próprio STF, ou atuaram como financiadores e organizadores logísticos do acampamento golpista.

As penas para esse grupo variam entre 12 e 17 anos de prisão.

Outros 78 réus foram responsabilizados por crimes de menor gravidade. Desse grupo, 70 pessoas tiveram penas de um ano de detenção substituídas por restrições de direitos, após recusarem o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Os demais oito réus foram condenados a dois anos e cinco meses de prisão por descumprirem medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Moraes destacou que os réus agiram de forma organizada com o objetivo de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência. Segundo o ministro, houve crime de autoria coletiva, sustentado por provas como vídeos, mensagens e registros de DNA nos locais invadidos.

Conforme o STF, "as defesas alegavam, entre outros pontos, que os atos não teriam eficácia para concretizar o crime de golpe de Estado e que os acusados pretendiam participar de um ato pacífico. Negaram, ainda, o contexto de crimes de autoria coletiva".

Além das penas, os condenados deverão pagar indenizações por danos morais coletivos. Os 78 réus de menor gravidade dividirão o valor de R$ 5 milhões. Já os 41 condenados por crimes mais graves terão de arcar, solidariamente, com uma indenização mínima de R$ 30 milhões.