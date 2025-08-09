Política

Ataque aos três poderes
Notícia

STF condena mais 119 pessoas por participação nos atos de 8 de Janeiro

Entre os condenados, 41 participaram diretamente da invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao próprio Supremo, ou atuaram como financiadores e organizadores logísticos do acampamento golpista

Zero Hora

