PL da Adultização
Senado votará nesta quarta-feira projeto para proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais

Presidente Davi Alcolumbre (União-AP) pautou a matéria. Medida já foi aprovada na Câmara e, se referendada, segue para sanção presidencial

Agência Brasil

