Política

PL da Adultização
Notícia

Senado aprova projeto para proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais

Proposta estabelece obrigações aos provedores de redes sociais para impedir que crianças e adolescentes façam uso indevido das plataformas. Texto vai para sanção presidencial

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS