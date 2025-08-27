Política

Mais rigor
Notícia

Senado aprova projeto de lei que acaba com a fiança para crimes relacionados à pedofilia

Mudança afeta trechos do Código de Processo Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente; matéria deve seguir para a Câmara sem passar pelo plenário

Zero Hora

