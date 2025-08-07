Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

O Senado aprovou a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. O PL 2.692/2025 segue para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
A votação ocorreu 15 minutos após a oposição no Senado ter decidido liberar o plenário principal da Casa na manhã desta quinta-feira (7), pouco antes da sessão deliberativa marcada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP) para 11h.
O valor do salário mínimo em 2025 é de R$ 1.518,00. Então a isenção abrange quem recebe até R$ 3.036.
O projeto de lei que altera os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 25 de junho.
Ocupação do plenário durou 47 horas
Após 47 horas de ocupação, a oposição desocupou o plenário do Senado nesta quinta-feira (7), permitindo a retomada dos trabalhos legislativos. O protesto, liderado por senadores e deputados da direita, exigia pautas como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. A liberação ocorreu após reunião com Alcolumbre, e foi anunciada como um gesto para restabelecer a normalidade e viabilizar a deliberação de projetos.