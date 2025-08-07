Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

Senadores voltaram aos trabalhos às 11h desta quinta-feira. Saulo Cruz / Agência Senado

O Senado aprovou a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. O PL 2.692/2025 segue para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A votação ocorreu 15 minutos após a oposição no Senado ter decidido liberar o plenário principal da Casa na manhã desta quinta-feira (7), pouco antes da sessão deliberativa marcada pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP) para 11h.

O valor do salário mínimo em 2025 é de R$ 1.518,00. Então a isenção abrange quem recebe até R$ 3.036.

O projeto de lei que altera os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 25 de junho.

Ocupação do plenário durou 47 horas

Oposição, liderada por Rogério Marinho (PL-RN, à esquerda), anunciou a descupação do plenário pouco antes das 11h. Edilson Rodrigues / Agência Senado