Política

Em 15 minutos
Notícia

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

Após a oposição desocupar o plenário, matéria foi rapidamente analisada pelos parlamentares; texto segue para sanção presidencial

Gabriel Guedes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS