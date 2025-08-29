Seis cidades do RS têm projetos habilitados para receber investimentos em transporte público do governo federal

Três empresas que atuam na Capital terão acesso a financiamento para compra de 48 novos ônibus. Renan Mattos / Agencia RBS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (29), R$ 9,7 bilhões em investimentos no transporte público para diversos Estados. Em evento, em Contagem, Minas Gerais, o presidente divulgou as novas propostas habilitadas para pré-seleção nas linhas de Mobilidade Grandes e Médias Cidades e de Renovação de Frota do Novo Programa de Aceleração do Crescimento Seleções de 2025 (PAC Seleções).

O Novo PAC Seleções é voltado para atender projetos prioritários apresentados por Estados e municípios. O programa continua aberto para o encaminhamento de novas propostas.

Segundo a Casa Civil, no Rio Grande do Sul foram habilitadas propostas de seis cidades. Porto Alegre terá R$ 46 milhões para reformar dois terminais de ônibus, e três empresas de ônibus terão acesso a recursos para aquisição de 48 novos veículos. Pelotas vai comprar 15 ônibus elétricos. Empresas de Caxias do Sul, Cachoeirinha e Viamão também terão acesso a linhas de crédito para renovação da frota. Em Rio Grande, o município terá R$ 26 milhões para implantar um centro de controle operacional e abrigos em paradas de ônibus.

Ao todo, na linha Mobilidade Grandes e Médias Cidades foram habilitadas 28 propostas em 12 estados, que podem chegar a R$ 5 bilhões em financiamento ao setor público, além de uma proposta voltada ao setor privado, no valor de R$ 1 bilhão. Entre os tipos de investimentos possíveis estão BRT, metrô, VLT, corredores exclusivos, terminais, ciclovias integradas ao transporte público e sistemas de transporte inteligente.

No Refrota Setor Público, programa de renovação de frotas, foram habilitadas 12 propostas, que podem chegar a R$ 1,27 bilhão, e 71 do setor privado, no valor de R$ 2,47 bilhões. O montante pode variar de acordo com a avaliação dos agentes financeiros. Nessa linha estão ônibus elétricos, veículos padrão Euro 6 – menos poluentes –, material rodante para trilhos e barcos para transporte aquaviário, além de sistemas e equipamentos de apoio operacional.

As linhas de financiamento contam com recursos do FGTS em condições especiais com juros de 5,5% ao ano para sistemas sobre trilhos e de 6% ao ano para os demais, além de prazos de amortização que podem chegar a 30 anos para transporte sobre trilhos, com carência de até 48 meses.

Próximas etapas

Após a pré-seleção, os proponentes devem apresentar aos agentes financeiros a documentação técnica para análise de viabilidade. Com a validação, as propostas passam para a etapa de seleção final, a ser publicada pelo Ministério das Cidades.