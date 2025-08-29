Política

Mobilidade
Notícia

Seis cidades do RS têm projetos habilitados para receber investimentos em transporte público do governo federal

Lula anunciou, nesta sexta-feira, R$ 9,7 bilhões do Novo PAC Seleções para iniciativas que contemplam melhorias em infraestrutura e renovação da frota

Gabriel Guedes

Agência Brasil

