Jadyel Alencar falou por telefone com a Rádio Gaúcha. Reprodução / Agência RBS

O projeto que prevê a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais deve ser votado nesta quarta-feira (20), na Câmara dos Deputados. A oposição crítica o texto, afirmando que a proposta apresenta riscos à liberdade de expressão.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o deputado federal Jadyel Alencar (Republicanos-PI), relator do PL 2.628, afirmou que o texto foi pensado de uma forma que não ofereça riscos à liberdade de expressão.

— Tivemos a preocupação de entregar um relatório que buscasse não trazer nenhuma censura, nenhuma vedação à liberdade de expressão — relata.

Na proposta, está previso que uma autoridade nacional avalie se conteúdos, denunciados como nocivos, devem ou não ser retirados das plataformas, o que foi alvo de críticas por parte da oposição.

— A autoridade nacional não vai remover conteúdo, vamos deixar isso claro. Ela vai fazer um indicativo para a plataforma remover [...] As plataformas não poderiam elas mesmas se fiscalizarem, elas mesmas ficarem responsáveis pela avaliação — explica.

Alencar argumenta ainda que a forma de fiscalização de conteúdos que está sendo proposta é um padrão seguido na Europa e nos Estados Unidos

