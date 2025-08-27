Política

Linha dura ou moderada
Notícia

Quem vai julgar Bolsonaro? Conheça o perfil dos ministros da Primeira Turma do STF

Entre os integrantes do colegiado, estão dois dos mais antigos ministros em atividade na Corte, Cármen Lúcia e Luiz Fux, e dois dos mais recentes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Completa o grupo o relator do caso, Alexandre de Moraes

Fábio Schaffner

