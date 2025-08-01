Quem são os sete deputados que perderam mandatos na Câmara

Deputados substitutos já foram convocados. Joédson Alves / Agência Brasil

Sete deputados federais perderam os mandatos na Câmara dos Deputados na quarta-feira (30) abrindo espaço para novos parlamentares que concorreram nas eleições de 2022.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da Casa e atinge principalmente a bancada do Amapá, que terá metade das cadeiras renovadas. Distrito Federal, Rondônia e Tocantins também foram afetados.

A mudança ocorre a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que interpretou de uma nova forma a regra da distribuição das "sobras eleitorais" — vagas restantes após a divisão das cadeiras, proporcionalmente, entre as legendas (entenda abaixo).

De acordo com a Câmara, três deputados já tomaram posse na quinta-feira (31): Rodrigo Rollemberg, Tiago Dimas e Rafael Fera. Os demais deputados têm 30 dias, a partir da convocação (veja lista abaixo).

Com as mudanças, o PL é o mais afetado, com perda de duas cadeiras. MDB, União Brasil e PDT ficam com as bancadas menores por um deputado cada. Republicanos e Progressistas, perdem uma cadeira e ganham outra cada, portanto mantém suas bancadas iguais. A mudança na regra beneficiou PCdoB, PSOL e PSB com um deputado a mais cada, e o Podemos, que ganhou dois parlamentares na Casa.

Quais deputados perderam os mandatos:

Gilvan Máximo (Republicanos-DF)

Augusto Puppio (MDB-AP)

Lebrão (União-RO)

Lázaro Botelho (Progressistas-TO)

Professora Goreth (PDT-AP)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sonize Barbosa (PL-AP).

Quais deputados foram convocados para tomar posse:

Professora Marcivânia (PCdoB-AP)

Paulo Lemos (PSOL-AP)

André Abdon (Progressistas-AP)

Aline Gurgel (Republicanos-AP)

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Rafael Fera (Podemos-RO)

Tiago Dimas (Podemos-TO).

Entenda

O questionamento que levou o caso ao STF foi feito pelos partidos Rede, PSB e Podemos. A alegação era de que os critérios prejudicavam partidos menores, diminuindo o pluralismo político.

Em fevereiro de 2024, o STF considerou inconstitucional uma mudança na regra das "sobras" aprovada pelo Congresso em 2021 que foi aplicada nas eleições de 2022. Depois, voltaram ao tema para definir se a decisão valeria de 2024 em diante ou retroativamente, já a partir de 2021.

Ao decidirem que a mudança seria retroativa, o efeito foi a interferência no resultado das eleições de 2022, afetando deputados que assumiram mandatos com base na regra antiga, agora inválida. Os que os substituem são aqueles que teriam direito às sobras eleitorais pela regra vigente antes da mudança de 2021.

