Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF que apura corrupção

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de corrupção na administração da cidade do ABC Paulista.

Marcelo Lima foi vice-prefeito, entre 2017 e 2022, durante o mandato de Orlando Morando, que hoje é secretário de Segurança Pública da cidade de São Paulo. Antes, Lima foi vereador por dois mandatos, entre 2009 e 2016. Além dos cargos na esfera municipal, em 2023, foi deputado federal.

Em 2014, Lima candidatou-se a deputado estadual pelo PPS (hoje, Cidadania). Obteve 35.061 votos e não foi eleito. Em 2018, pelo PSD, foi candidato a deputado federal. Obteve 53.933 votos e não se elegeu.

Em 2022, pelo Solidariedade foi eleito para a Câmara dos Deputados com 110.430 votos. Seu mandato foi cassado em novembro de 2023 por infidelidade partidária, já que o político deixou a sigla pela qual foi eleito para se filiar ao Podemos.

Em 2024, Lima candidatou-se à prefeitura de São Bernardo do Campo. Durante o período eleitoral, rivalizou com seu ex-aliado, Orlando Morando, que apoiou a candidatura da sobrinha, Flávia Morando, para sucedê-lo no cargo.

Flávia Morando perdeu a disputa ainda no primeiro turno, enquanto Marcelo Lima e Alex Manente, do Cidadania, disputaram o segundo turno pela prefeitura do município. Com o apoio de Orlando Morando, Lima elegeu-se com 55,7% dos votos válidos.

Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro "com indícios de atuação na administração pública" de São Bernardo do Campo. As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público da cidade.