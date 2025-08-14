Quem é a policial militar que vai assumir a prefeitura de São Bernardo do Campo após afastamento de Marcelo Lima

É a primeira vez que Jéssica, sargento da Polícia Militar de São Paulo desde 2005, ocupará o comando do Executivo municipal. @jesscormick / Instagram / Reprodução

A policial militar Jéssica Cormick (Avante), 38 anos, será a nova prefeita de São Bernardo do Campo a partir desta quinta-feira (14), após o afastamento do atual prefeito Marcelo Lima (Podemos), suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro.

Vice-prefeita eleita em 2024, é a primeira vez que Jéssica, sargento da Polícia Militar de São Paulo desde 2005, ocupará o comando do Executivo municipal.

Antes do executivo, ela trilhou carreira dentro da corporação, onde se especializou em policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, antes de entrar para a política em 2024.

Quem é Jessica Cormick?

Nascida e criada em São Bernardo, Jessica construiu quase duas décadas de carreira na Polícia Militar, sendo promovida a cabo em 2016 e a sargento após o Curso de Formação de Sargentos.

Está afastada das funções desde 2024, quando recebeu convite de Marcelo Lima para compor sua chapa. Casada com o também sargento Éder, com quem trabalhou no 6º Batalhão da cidade, é mãe de Rafaella, nascida em 2013, e atualmente cursa MBA em Administração Pública.

A escolha do nome de Jéssica para a vice-prefeitura foi considerada estratégica pela campanha de Lima, para dialogar com o eleitorado conservador e vinculado à pauta da segurança pública.

Operação e afastamento de Marcelo Lima

A mudança no comando da prefeitura ocorre após operação da Polícia Federal que apreendeu cerca de R$ 14 milhões e US$ 500 mil com um servidor público apontado como operador financeiro do prefeito.

Conforme a investigação, os valores estariam relacionados a contratos nas áreas de obras, saúde e manutenção.

A Justiça rejeitou o pedido de prisão, mas determinou o afastamento de Lima por um ano e a utilização de tornozeleira eletrônica.

O presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima Ramos (Podemos), primo do prefeito, e o suplente Ary José de Oliveira (PRTB) também são investigados.

LEIA TAMBÉM Paulo Sérgio Nogueira apresenta alegações finais e pede ao STF para ser absolvido

Nome em alta nas buscas

Segundo dados do Google Trends, o nome de Jéssica Cormick registrou crescimento nas pesquisas nas últimas horas, impulsionado pelo afastamento de Marcelo Lima e a posse como prefeita.

Nome de Jéssica Cormick cresceu nas buscas. Google Trends / Reprodução