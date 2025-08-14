Quem é a policial militar que vai assumir a prefeitura de São Bernardo do Campo após afastamento de Marcelo Lima

A policial militar Jéssica Cormick (Avante), 38 anos, será a nova prefeita de São Bernardo do Campo a partir desta quinta-feira (14), após o afastamento do atual prefeito Marcelo Lima (Podemos), suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro.
Vice-prefeita eleita em 2024, é a primeira vez que Jéssica, sargento da Polícia Militar de São Paulo desde 2005, ocupará o comando do Executivo municipal.
Antes do executivo, ela trilhou carreira dentro da corporação, onde se especializou em policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, antes de entrar para a política em 2024.
Quem é Jessica Cormick?
Nascida e criada em São Bernardo, Jessica construiu quase duas décadas de carreira na Polícia Militar, sendo promovida a cabo em 2016 e a sargento após o Curso de Formação de Sargentos.
Está afastada das funções desde 2024, quando recebeu convite de Marcelo Lima para compor sua chapa. Casada com o também sargento Éder, com quem trabalhou no 6º Batalhão da cidade, é mãe de Rafaella, nascida em 2013, e atualmente cursa MBA em Administração Pública.
A escolha do nome de Jéssica para a vice-prefeitura foi considerada estratégica pela campanha de Lima, para dialogar com o eleitorado conservador e vinculado à pauta da segurança pública.
Operação e afastamento de Marcelo Lima
A mudança no comando da prefeitura ocorre após operação da Polícia Federal que apreendeu cerca de R$ 14 milhões e US$ 500 mil com um servidor público apontado como operador financeiro do prefeito.
Conforme a investigação, os valores estariam relacionados a contratos nas áreas de obras, saúde e manutenção.
A Justiça rejeitou o pedido de prisão, mas determinou o afastamento de Lima por um ano e a utilização de tornozeleira eletrônica.
O presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima Ramos (Podemos), primo do prefeito, e o suplente Ary José de Oliveira (PRTB) também são investigados.
Nome em alta nas buscas
Segundo dados do Google Trends, o nome de Jéssica Cormick registrou crescimento nas pesquisas nas últimas horas, impulsionado pelo afastamento de Marcelo Lima e a posse como prefeita.