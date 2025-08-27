Quando será o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja datas, horários e outros detalhes

Ex-presidente é apontado como líder da trama golpista. Mateus Bonomi / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros setes réus por tentativa de golpe de Estado começa na próxima terça-feira (2), a partir das 9h, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde 4 de agosto. A medida foi decretada após descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais.

Quais os dias e horários do julgamento

Serão cinco dias de julgamento, sendo a primeira sessão no dia 2 de setembro. O cronograma deve ser assim:

2 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h) 3 de setembro: das 9h às 12h

das 9h às 12h 9 de setembro : das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h) 10 de setembro: das 9h às 12h

das 9h às 12h 12 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

Quem será julgado

Os réus a serem julgados são apontados como integrantes do núcleo crucial do processo da trama golpista. Ao total, são oito:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Alexandre Ramagem , ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Almir Garnier , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal General Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional General Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto , ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022

, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022 Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Os membros dos núcleos 2 e 3, acusados pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, e apontados por planejar "ações táticas", respectivamente, também se tornaram réus no processo que apura a trama golpista, mas ainda não há data para o julgamento.

Por quais crimes eles podem ser condenados

A PGR pede a condenação dos oito réus por todos os crimes listados na denúncia. Eles respondem pelos crimes de:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça

Deterioração de patrimônio tombado

Há, porém, uma exceção no caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Quem vota

O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF. Os votantes que integram a corte são:

Alexandre de Moraes (relator do processo)

(relator do processo) Flávio Dino

Luiz Fux

Cármem Lúcia

Cristiano Zanin

Eles devem proferir seus votos nesta ordem. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto de pelo menos três dos cinco ministros da turma.

Como acompanhar o julgamento