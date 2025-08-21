De qual igreja é o pastor Silas Malafaia?

Malafaia foi alvo de ação da PF. Mauro Pimentel / AFP

Silas Malafaia voltou a virar assunto nas redes sociais nesta semana, após a Polícia Federal (PF) cumprir mandado de busca e apreensão contra ele no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (20).

O episódio se deu em meio à investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre suposta tentativa de obstrução de Justiça em processos ligados à trama golpista. A medida coincidiu com a revelação de conversas entre o pastor e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em um dos diálogos anexados ao inquérito, Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de "babaca" e o acusa de prejudicar o pai em suas articulações políticas. Em outro trecho, elogia o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Assembleia de Deus Vitória em Cristo

Silas Malafaia é presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), denominação evangélica criada em 2010 a partir da antiga Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro. A mudança ocorreu após a morte do sogro de Malafaia, José Santos, que liderava a congregação desde 1959.

Reconhecida nacionalmente, a ADVEC reúne atualmente cerca de 200 mil fiéis, segundo dados da própria instituição. A igreja expandiu sua atuação para além dos templos, com transmissões de cultos, eventos em estádios e forte presença em plataformas digitais.

Quem é Silas Malafaia?

Nascido no Rio de Janeiro em 1958, Silas Lima Malafaia cresceu em ambiente religioso. Casado com a pastora Elizete Malafaia e pai de três filhos, iniciou sua carreira como pregador no bairro da Penha.

O programa televisivo Vitória em Cristo, lançado em 1982, foi determinante para sua projeção nacional. A atração se manteve por décadas em rede aberta e hoje também circula em plataformas digitais, consolidando a imagem de televangelista.

Além do púlpito, Malafaia investiu em editoras, como a Central Gospel, e em projetos sociais por meio da Associação Vitória em Cristo (Avec).

Atuação política

Malafaia instigou Bolsonaro a descumprir medidas cautelares. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Apoiado em um discurso contrário à legalização do aborto e a pautas ligadas à comunidade LGBTQIA+, ele também chamou atenção pela atuação política.

Nos anos 2000, apoiou Lula nas eleições de 2002 e 2006, mas rompeu com o PT e passou a se alinhar a adversários, como José Serra e Aécio Neves.

Em 2018 e 2022, se tornou um dos principais cabos eleitorais de Jair Bolsonaro.