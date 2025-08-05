Quaest diz que 53% das menções nas redes sociais são a favor e 47% contra prisão domiciliar de Bolsonaro

Prisão domiciliar foi decretada após vídeo do ex-presidente ser publicado nas redes sociais do filho, Carlos Bolsonaro. Redes Sociais / Reprodução

Um levantamento da Quaest mostra que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira (4) dividiu-se em menções favoráveis e contrárias ao decreto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a pesquisa, 53% das menções ao episódio nas redes foram favoráveis à prisão, enquanto 47% foram contra.

O volume de menções passou de 1,16 milhão, segundo o levantamento, em uma média de 51 mil menções por hora, totalizando mais de 401 mil autores únicos. A Quaest realizou a coleta dos dados às 21h de segunda-feira.

Além do maior volume de menções, as publicações favoráveis à prisão domiciliar do ex-presidente apresentaram maior engajamento e fragmentação, o que indica, segundo a pesquisa, uma reação mais orgânica.

Prisão domiciliar

A decisão de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Também na segunda, a Polícia Federal (PF) realizou buscas na casa de Bolsonaro e celulares apreendeu celulares.

Alexandre de Moraes afirmou, na decisão, que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro", escreveu o ministro na decisão.