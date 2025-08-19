PSDB perde seu último governador: Eduardo Riedel assina filiação ao PP

Eduardo Riedel, governador do MS, saiu do PSDB. Saul Schramm / Governo do Mato Grosso do Sul

O PSDB perdeu nesta terça-feira (19) o último governador que havia sido eleito pela legenda em 2022. Eduardo Riedel de Mato Grosso do Sul saiu da sigla para ir ao PP. O político cogitava migrar de partido em busca de maior estrutura para buscar a reeleição.

— Dou esse passo com a convicção de que a política deve transformar realidades e abrir caminhos para o desenvolvimento — disse em vídeo publicado em suas redes sociais.

Riedel já participa da convenção partidária que antecede o processo de formalização da federação com o União Brasil, chamada de União Progressista. Ele era sondado também pelo PSD.

A aliados, o governador já tinha dito que esperaria a conclusão de uma possível fusão com o Podemos para tomar uma eventual decisão. Em convenção partidária, os tucanos aprovaram a fusão, mas o processo acabou frustrado nas tratativas finais.

Derrocada tucana

Imerso em crises, o PSDB viu a debandadas de alguns de seus principais nomes, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que migrou para o PSB e foi eleito vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2022 houve a consagração da derrocada — o PSDB perdeu a eleição em São Paulo, a primeira derrota em 30 anos, mas elegeu Leite no Rio Grande do Sul, Riedel no Mato Grosso do Sul e Raquel Lyra em Pernambuco.

Em 2018, o PSDB elegeu apenas 3 governadores: o do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e de São Paulo, João Doria. Agora, os três já seguiram caminhos opostos. Além da ida de Riedel ao PP, Leite foi para o PSD mirando a disputa pela Presidência da República em 2026 e Lyra foi para o mesmo partido em busca da reeleição.

No último pleito federal, o PSDB elegeu a menor bancada na Câmara dos Deputados em sua história (foram 13 deputados), não elegeu nenhum senador e não indicou nenhum nome na disputa ao Palácio do Planalto.