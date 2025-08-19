Política

Mato Grosso do Sul

PSDB perde seu último governador: Eduardo Riedel assina filiação ao PP

Com a saída, o partido perde o último dos três governadores que elegeu em 2022. Além de Riedel, saíram do partido Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel, do Pernambuco

Estadão Conteúdo

Levy Teles

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS