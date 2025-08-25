Prisão domiciliar de Bolsonaro é considerada justa por 55% dos brasileiros e 39% acham injusta, diz pesquisa

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Redes Sociais / Reprodução

Mais da metade dos brasileiros (55%) acredita que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justa, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (25). O levantamento ainda mostra que 39% dizem que a prisão é injusta, enquanto 6% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Os evangélicos são um dos poucos grupos em que a maioria acredita que a prisão de Bolsonaro é injusta. A pesquisa aponta que 57% deles dizem isso, enquanto 38% afirmam que a prisão é justa. Outros 5% não sabem ou não responderam.

Entre os que votaram em branco no segundo turno da eleição presidencial de 2022, 57% dizem que a prisão foi justa ante 31% que pensam o contrário. Segundo a pesquisa, 15% de quem votou em Bolsonaro naquele ano acreditam que a prisão é justa. Desse grupo, 83% acreditam que a prisão foi injusta.

Motivo da prisão

O levantamento também perguntou aos entrevistados por que Bolsonaro participou da chamada de vídeo — motivo o qual o levou à prisão domiciliar. Para 57% dos brasileiros, o ex-presidente queria provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito.

Já 30% dizem que Bolsonaro não compreendeu as regras impostas pelo magistrado e errou. Os que não sabem ou não responderam são 13%. Pelo menos nessa pergunta, os evangélicos que acreditam que Bolsonaro provocou Moraes estão numericamente acima: 45% ante 41%.

Pesquisas anteriores

A Genial/Quaest já fez outras duas pesquisas em que pergunta aos brasileiros se eles acreditam que Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe. Hoje, os que assim acreditam são 52%, uma oscilação para cima em relação aos 49% de março de 2025.

Os que responderam não a essa pergunta são 36%, também uma oscilação para cima em comparação aos 35% de março. Outros 10% não sabem ou não responderam, enquanto 2% dizem que não houve tentativa de golpe.