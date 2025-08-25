Política

Prisão domiciliar de Bolsonaro é considerada justa por 55% dos brasileiros e 39% acham injusta, diz pesquisa

Levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios

Estadão Conteúdo

Levy Teles

