Pressão de Lula sobre Centrão amplia crise e União Brasil pode discutir entrega de cargos no governo

A cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ministros do Centrão defendam mais o governo causou desconforto dentro do União Brasil.

Dirigentes da legenda já articulam discutir a entrega de cargos no Executivo durante a próxima reunião da Executiva Nacional, marcada para a semana que vem. As informações são do O Globo.

O alvo central da insatisfação é o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), único integrante do primeiro escalão filiado formalmente ao partido.

Já os ministros Frederico Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Nacional), que chegaram ao governo por indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não devem ser alvo da deliberação.

Pressão interna

A movimentação cresceu após mensagens em um grupo de WhatsApp da legenda. Nele, os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Mauro Mendes (Mato Grosso) reforçaram a necessidade de uma definição. Sabino tentou defender o governo e resistiu à ideia de deixar o cargo, mas ficou em minoria.

— Já passou da hora de a decisão ser tomada — afirmou ACM Neto, vice-presidente do partido.

Nos bastidores, dirigentes avaliam que Sabino terá de escolher entre sair do cargo ou da legenda.

— Nós temos muitos filiados no Brasil inteiro que devem caminhar na eleição com o presidente Lula, em diversas regiões do país. Eu não vejo razão para antecipar uma discussão, com um prazo tão distante. Falta um ano para as convenções partidárias — disse Sabino.

Reações no governo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, adversário político de ACM Neto na Bahia, minimizou a pressão do correligionário.

— Ele diz isso há um ano (ACM Neto) — declarou, ao cobrar novamente que integrantes do primeiro escalão atuem em defesa do governo.

Durante a reunião ministerial de terça-feira (26), Lula afirmou que não espera apoio do União Brasil em 2026 e disse não ter afinidade pessoal com o presidente da legenda, Antonio Rueda.

O dirigente respondeu nas redes sociais: "Na democracia, o convívio institucional não se mede por afinidades pessoais, mas pelo respeito às instituições e às responsabilidades de cada um".

Outros partidos

No Progressistas (PP), a cúpula ainda não marcou reunião para tratar do tema. O ministro do Esporte, André Fufuca, já sinalizou que não pretende deixar o partido nem o cargo, relativizando os atritos.

Já no Republicanos, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que seguirá apoiando Lula em qualquer cenário, apesar de o partido ter Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como possível candidato à Presidência em 2026.