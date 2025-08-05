Presidente da Assembleia autoriza criação de CPI para investigar CEEE Equatorial e RGE 

Pepe Vargas (ao fundo) comunicou despacho a colegas na reunião de líderes de bancadas. Lauro Alves / Assembleia Legislativa/Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), autorizou a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a RGE e a CEEE Equatorial, concessionárias de energia que prestam serviços no Rio Grande do Sul. O despacho foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (5).

De acordo com o requerimento da CPI, assinado por 19 deputados, o objetivo será apurar a responsabilidade das empresas por "flagrantes falhas na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica".

O documento cita casos específicos em que milhares de gaúchos ficaram sem energia, como o ciclone de junho de 2023 e no temporal de janeiro de 2024.

Pepe deferiu a criação da CPI amparado em parecer da procuradoria da Assembleia. Agora, as bancadas partidárias terão cinco dias úteis para indicar os 12 integrantes da CPI. O prazo termina na próxima segunda-feira.

O pedido de CPI foi apresentado pelo deputado Miguel Rossetto (PT) há um ano e meio. Desde então, a oposição vinha tentando conseguir as 19 assinaturas necessárias para abrir a investigação. A subscrição derradeira foi a do deputado Claudio Branchieri (Podemos).

Além de Branchieri e dos deputados de PT, PSOL e PCdoB, aderiram ao requerimento Paparico Bacchi (PL), Rodrigo Lorenzoni (PP), Delegado Zucco (Republicanos), Kelly Moraes (PL) e Capitão Martim (Republicanos).

A CPI terá prazo de quatro meses para funcionar, que pode ser prorrogado por mais dois.

O colegiado terá representação proporcional ao tamanho das bancadas na casa. Diante disso, deverá ter três integrantes do PT, dois do PP, e um de MDB, PL, Republicanos, PSDB, PDT, União Brasil e PSB. Na prática, isso garante maioria ao governo na comissão.

O que os deputados querem investigar:

Pontos elencados no requerimento da CPI

causas do atendimento ineficiente do serviço de distribuição de energia elétrica

motivos do atendimento ineficiente, com ausência de informações e diálogo com os consumidores e instituições públicas em situações de emergência e desastres climáticos

baixa qualidade das condições de trabalho e da capacidade de resposta efetiva às demandas recorrentes dos consumidores, que se agrava especialmente em situações de calamidade

se houve fiscalização eficiente ou falhas no papel do Estado, por meio das suas agências reguladoras (AGERGS e ANEEL)

se há falta de investimento e defasagem tecnológica nos equipamentos

qual ou quais os motivos para a falta de resolutividade dos serviços de centrais de atendimento ou call center na solução das reclamações dos consumidores?

se há falta de atendimento e resolutividade nas buscas de contato por parte de órgãos públicos em situações de urgência, negando-se a cumprir papel auxiliar na gestão de crise

O que dizem as distribuidoras

CEEE Equatorial

"Nota de Posicionamento | CEEE Equatorial

A CEEE Equatorial reafirma seu compromisso com a transparência, o diálogo institucional e o respeito ao processo democrático. A empresa está à disposição da Assembleia Legislativa para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre suas operações no Rio Grande do Sul.

Desde que assumiu a concessão, em 2021, a distribuidora tem trabalhado de forma contínua para modernizar a rede elétrica e melhorar o atendimento aos mais de 1,97 milhão de clientes nos 72 municípios da sua área de concessão, com investimentos significativos e ações estruturantes voltadas à melhoria da qualidade dos serviços prestados."

RGE