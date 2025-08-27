Política

Confusão na Argentina
Notícia

Javier Milei é retirado às pressas de carreata após ataque com pedras e garrafas; veja imagens

Evento de campanha em Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires, terminou em tumulto entre apoiadores e opositores do presidente

Zero Hora

