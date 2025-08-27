Javier Milei é retirado às pressas de carreata após ataque com pedras e garrafas; veja imagens

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi retirado ligeiramente de uma carreata nesta quarta-feira (27), na cidade de Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires.

Manifestantes arremessaram pedras e garrafas em direção à caminhonete de onde Milei acenava para os eleitores, mostram registros nas redes sociais. O cortejo fazia parte de um ato de seu partido, A Liberdade Avança.

Apesar da confusão, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, afirmou que o chefe de Estado não se feriu.

"Não há feridos. Há apenas muitos caminhando para o mais absoluto esquecimento: Kirchnerismo, nunca mais", escreveu.

Milei se manifesta

Após o tumulto, Javier Milei se manifestou em texto publicado na rede social X, acompanhado de uma foto com a irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei, e o deputado José Luis Espert.

"Em Olivos com o PROFESSOR @jlespert e O CHEFE @KarinaMileiOk depois de passar por Lomas de Zamora, onde os kukas (kirchneristas) atiraram pedras por falta de ideias, voltaram a recorrer à violência. Nos dias 7/9 e 26/10, digamos nas urnas: KIRCHNERISMO NUNCA MAIS. VLLC!".

Imagens do tumulto

Registros que circulam nas redes sociais mostram Milei na caçamba do veículo momentos antes do início da confusão.

Outro vídeo mostra o deputado José Luis Espert, que acompanhava o ato, deixando o local em uma motocicleta, sem capacete, em meio ao tumulto.

Em entrevista ao canal TN, o parlamentar acusou militantes ligados à ex-presidente Cristina Kirchner de protagonizarem o ataque. Ele relatou que uma fotógrafa que acompanhava a campanha foi atingida por uma pedra.

— Tínhamos percorrido vários quarteirões em paz, com alegria, com muita euforia e a certa altura... tinham muitas pedras perto do presidente — disse Espert ao TN.