Política

Detida na Itália
Notícia

Presa e proibida de se manifestar, Carla Zambelli escreve carta: "Nenhum ditador nos colocará de joelhos"

A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão por ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Estadão Conteúdo

