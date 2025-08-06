Presa e proibida de se manifestar, Carla Zambelli escreve carta: "Nenhum ditador nos colocará de joelhos"

Zambelli foi presa em Roma no dia 29 de julho. NINO CIRENZA / Ato Press

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se pronunciou nesta quarta-feira (6) por meio de uma carta escrita à mão direcionada "aos brasileiros". No documento, a parlamentar, que está presa na Itália e aguarda extradição, escreve que "nenhum ditador nos colocará de joelhos", em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

"Quero me pronunciar que estou sendo 'forte e corajosa', mantendo a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente. Tenham força, fé e coragem. O Brasil é um país abençoado e nenhum ditador nos colocará de joelhos", escreve a deputada.

De acordo com a defesa, a carta não poderia ser publicada e foi postada pelo filho da deputada, João Zambelli, em um possível "momento de emoção":

— Uma decisão do STF proíbe, igual (ocorreu com) Bolsonaro, que ela (Zambelli) se manifeste por terceiros ou por meio de imprensa. Essa publicação (a carta), o Instagram removeu — afirmou o advogado Fábio Pagnozzi, que representa a parlamentar.

Em decisão anterior, o STF também determinou a remoção dos perfis de Carla Zambelli, do seu filho e de sua mãe, Rita Zambelli. Os familiares e a própria deputada, no entanto, criaram outras contas e continuam a usar as redes sociais.

Zambelli foi presa em Roma no dia 29 de julho. A deputada passou dois meses foragida na Itália, país para o qual se direcionou com o intuito de evitar a prisão.

A parlamentar foi condenada a 10 anos de detenção por ter coordenado um ataque hacker contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na ocasião, um mandato falso de prisão contra Moares foi inserido no sistema do órgão.

Após a prisão, Zambelli prestou depoimento na Itália e optou pelo processo de extradição, que deve levar meses ou até um ano, ao invés de retornar por conta própria ao Brasil. A justiça italiana determinou que ela deve continuar presa até os tramites serem concluídos.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, o processo de cassação do mandato de Zambelli prossegue. O deputado federal Paulo Azi (União-BA) definiu que será realizada oitiva da deputada, por videoconferência, e de testemunhas convidadas.