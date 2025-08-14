Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado em operação da PF

A Justiça determinou nesta quinta-feira (14) o afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima (Podemos), após uma operação da Polícia Federal contra um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade da região metropolitana de São Paulo.
Lima terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar a prefeitura. Dois vereadores também são investigados.
São cumpridos na manhã desta quinta-feira dois mandados de prisão preventiva e outros 20 de busca e apreensão. De acordo com o g1, a PF chegou a pedir a prisão do prefeito, o que foi negado pela Justiça.
Uma das ordens de prisão é para Paulo Iran Paulino Costa, apontado como operador financeiro de propinas. Costa é assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL) desde 2022 e está foragido.
O atual presidente da Câmara Municipal da cidade e primo do prefeito, vereador Danilo Lima Ramos (Podemos), também é alvo da ação, assim como o suplente de vereador Ary José de Oliveira (PRTB).
Inquérito
As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor. A PF classificou o imóvel como um "verdadeiro bunker" de dinheiro.
Os policiais federais também encontraram no endereço comprovantes de pagamento de uma fatura do cartão de crédito do prefeito e de uma conta telefônica em nome da primeira-dama. Havia ainda crachás de veículos para acesso à sede da prefeitura.
Paulo Iran Paulino Costa é descrito como "um agente central na arrecadação e distribuição de valores provenientes de diversas empresas que possuem contratos com a prefeitura de São Bernardo do Campo".
Segundo a PF, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro "por suposta organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município".
A Operação Estafeta foi autorizada pelo desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. As buscas são realizadas em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.