Prazo, possíveis recursos e chance de habeas corpus: veja perguntas e respostas sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro

Processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado deve ser julgado em setembro. Ton Molina / STF

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na segunda-feira (4) em razão do descumprimento da medida de proibição de uso das redes sociais próprias e de terceiros, abriu questionamentos jurídicos sobre o futuro do líder de direita.

A ordem foi emitida pelo relator do inquérito 4.995 no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes. Esse é o procedimento em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o ex-presidente têm a conduta em exame pelos supostos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de direito.

Entre as questões em debate, estão a possibilidade de recursos e se a decisão de Moraes precisa ou não ser referendada pelos demais integrantes da Corte. Confira abaixo cinco perguntas e respostas sobre a situação de Bolsonaro.

Perguntas e respostas

A prisão domiciliar de Bolsonaro precisa ser referendada pela Primeira Turma do STF ou basta a decisão monocrática de Alexandre de Moraes?

Há pontos de vista divergentes. O advogado criminalista Andrei Zenkner Schmidt entende que a decisão de Moraes deve ser levada para a análise dos ministros da Primeira Turma, onde a prisão domiciliar poderá ser mantida ou revogada. Schmidt cita o artigo 21 do regimento interno do STF. O texto diz que é atribuição do relator submeter ao plenário ou à turma as medidas cautelares criminais que têm o objetivo de garantir a eficácia de decisão anterior.

Para Schmidt, é o caso de Bolsonaro: ele teria descumprido medidas cautelares anteriores, o relator observou isso em novo despacho e converteu as restrições em prisão domiciliar. Agora, a ordem de prisão domiciliar deveria ser levada à Primeira Turma, onde tramitam os casos relacionados a Bolsonaro sob a relatoria de Moraes.

Visão distinta tem Marcelo Peruchin, professor de processo penal da PUCRS e doutor em direito. Ele avalia que, por se tratar de descumprimento de cautelares que já haviam sido referendadas pelo colegiado da Primeira Turma, a conversão em prisão domiciliar pode ser sustentada por ato monocrático.

— Já havia uma advertência expressa do relator de que, em caso de descumprimento, haveria a conversão em prisão preventiva. O ministro optou pela prisão domiciliar. Foi uma faculdade dele — diz Peruchin.

Ministro Alexandre de Moraes é relator do inquérito no STF. ANDRÉ DURÃO / ESTADÃO CONTEÚDO

Por quanto tempo pode ser mantida a prisão domiciliar?

A prisão domiciliar tem a mesma lógica da preventiva, não há prazo para ser encerrada. Ela será mantida enquanto o Judiciário entender necessária para a garantia da ordem e o encerramento de condutas delitivas.

— É uma medida que não pode perdurar por tempo excessivo. A análise sobre quando uma excessividade pode se configurar depende do caso concreto — diz Schmidt.

Vale lembrar: a prisão domiciliar foi determinada dentro do inquérito 4.995, no qual Bolsonaro e o filho Eduardo são investigados por supostamente tentarem buscar junto aos Estados Unidos penalidades econômicas para o Brasil. O intuito deles seria usar as sanções para interferir no julgamento da ação penal 2.668, cuja síntese é a tentativa de golpe de Estado que culminou com os atos de 8 de janeiro de 2023. Uma das interferências comentadas seria a hipótese de as sanções econômicas serem retiradas em troca de uma anistia para os réus por golpismo no Brasil.

O que é necessário para a prisão domiciliar de Bolsonaro ser revogada?

Valem os mesmos requisitos da prisão preventiva: o recolhimento domiciliar do ex-presidente poderá ser relaxado se seus advogados conseguirem demonstrar ao STF que a medida é desnecessária ou que não existem indícios razoáveis sobre a reiteração da prática delitiva.

O último item é o que atingiu Bolsonaro, ante o entendimento de que ele descumpriu medidas cautelares e seguiu utilizando redes sociais de terceiros. Ou seja, reiterou nas práticas. Também é opção da defesa convencer os magistrados de que o ex-presidente não descumpriu as restrições impostas.

Além da revogação, também existe a possibilidade de a prisão domiciliar de Bolsonaro ser convertida em ato mais grave, a prisão preventiva em estabelecimento prisional. Isso ocorrerá se o ex-presidente supostamente voltar a descumprir as medidas cautelares: sair de casa, violar a tornozeleira eletrônica, acessar as redes sociais, utilizar telefone celular, receber visitas ou conversar com pessoas não autorizadas.

Quais recursos podem ser tentados pela defesa de Bolsonaro?

Qualquer decisão monocrática de ministro pode ser contestada via agravo regimental. Esse recurso seria apresentado, inicialmente, ao relator Alexandre de Moraes. A defesa de Bolsonaro poderá, neste instrumento, argumentar que o ex-presidente não descumpriu nenhuma ordem judicial. Moraes fará a primeira análise do recurso. Se ele mantiver a decisão pela prisão domiciliar, deverá submeter o mesmo recurso defensivo ao crivo da Primeira Turma, abrindo a etapa de apreciação colegiada.

— Agravo é o nome do recurso em que tu podes atacar uma decisão do relator, na tentativa de revertê-la — destaca Peruchin.

O professor da PUCRS avalia que, após a análise do agravo na Primeira Turma, na hipótese de mantida a prisão domiciliar, a defesa ainda poderá tentar a apresentação de um embargo de divergência. O propósito seria comparar a apreciação da Primeira Turma sobre Bolsonaro com alguma decisão de caso semelhante, mas de julgamento divergente, que tenha ocorrido na Segunda Turma do STF. Isso cristalizaria a diferença decisória entre as turmas e forçaria a análise do embargo de divergência no Pleno do STF, onde os 11 ministros teriam de emitir uma decisão que desfizesse o conflito.

Schmidt é cético quanto às possibilidades de sucesso de um embargo de divergência.

— Só seria viável se a Segunda Turma tivesse analisado questão jurídica idêntica e julgado em sentido contrário. E a divergência de jurisprudência precisa ocorrer no julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento. É o que diz o artigo 330 do regimento interno do STF sobre a admissibilidade do embargo de divergência. Moraes deu a decisão em inquérito, e não em recurso extraordinário — ressalta Schmidt.

A dificuldade de a tese prosperar, avalia o criminalista, remete à improbabilidade de a defesa encontrar na Segunda Turma um julgamento que possa ser juridicamente equiparado à situação de um ex-presidente da República em prisão domiciliar por ter descumprido medida cautelar de não utilizar as redes sociais. Igualmente complexo para a defesa, destaca o jurista, deverá ser a obediência ao artigo 330 do regimento interno, o qual é indispensável para o cabimento do embargo de divergência.

Bolsonaro pode obter um habeas corpus?

O advogado criminalista Andrei Zenkner Schmidt enfatiza que não há previsão de habeas corpus neste caso: